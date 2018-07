Nach einem musikalischen Auftakt mit der Band „Tuba Libre“, die auch im weiteren Verlauf des Festes für musikalische Unterhaltung sorgt, begrüßt der Vereinsvorsitzende Gerd Göde die Gäste und stellt das Programm vor.

Die erste künstlerische Darbietung beginnt um 15 Uhr mit dem Auftritt der Bauchtanzgruppe „Sterne der Nacht“ unter Leitung von Juliet Behrenthal. Danach ist ab 15.30 Uhr gemeinsames Singen im Freien mit Gitarrenbegleitung unter Leitung von Tatjana Herms geplant. Nach kurzer Pause zeigt dann ab 16 Uhr die zweite Bauchtanzgruppe, das „Ensemble Soraya“ unter Leitung von Diana Bonilla, ihr Können. Und da das „Rudelsingen“ sicher allen viel Spaß gemacht hat, folgt der zweite Durchgang um 16.30 Uhr. Und wer gerne am Freiluftschach oder am Kartenspielen mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen.

Wie in den Jahren zuvor werden wieder ein umfangreiches Kuchenbuffet, Bier vom Fass, Leckereien vom Grill sowie sommerfrische Getränke angeboten. An dieser Stelle bedankt sich das gesamte Organisationsteam für die vielen leckeren Kuchenspenden des vergangenen Jahres. Die Organisatoren wünschen sich, dass auch für dieses Sommerfest am Sonntag ab 12 Uhr wieder reichliche Kuchen- und Tortenspenden abgegeben werden.

Für Besucher, die sich über die Angebotsvielfalt und die Vereinsarbeit der Alten Wache informieren möchten, stehen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bereit, alle Fragen zu beantworten. Auch die Weyher Hospizgruppe, Vertreterinnen des Palliativstützpunktes und der Verein „SprachLos“ nutzen das Sommerfest, um über ihre Arbeit zu informieren.