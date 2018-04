Andrea Vogelsang engagiert sich in diversen Vereinen. Sie hält das Ehrenamt für enorm wichtig. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Sie laden zum sozialen Tag am 22. April ein. Wer steckt dahinter?

Der „Soziale Runde Tisch“ ist eine Kooperationsgemeinschaft sechs sozialer Vereine aus Lilienthal. Aufgrund der aktuellen Situation beim Ehrenamt ist der Runde Tisch zusammen gekommen. Ziel ist eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Vereinen, wie bei Veranstaltungen. Wir alle sind „Vollblut-Ehrenamtler“!

Der Soziale Tag soll die Gemeinschaft in der Gemeinde stärken. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Warum sind Ehrenamt und

Engagement so wichtig?

Ehrenamtliche sind, besonders im ländlichen Raum, die wesentlichen Säulen gesellschaftlichen Lebens und Zusammenhalts. Ihre Arbeit ist mit keinem Geld zu bezahlen und durch nichts zu ersetzen. Ohne diese ganzen Menschen würden sich die zwischenmenschliche Wärme, die unkomplizierte Hilfe und eine Menge Freizeitangebote auf ein Minimum reduzieren. Auch das Mehrwertgefühl vieler Menschen – denn das Ehrenamt gibt vielen eine Aufgabe, sie kommen unter Menschen, kann helfen. Daher: ehrenamtliches Engagement ist wichtig, wichtig für ein menschliches Miteinander, jeden Tag aufs Neue.

Wie sehen Sie die Zukunft des Ehrenamts?

Der Altersdurchschnitt in vielen Vereinen ist jetzt schon sehr hoch. Wenn die Vereine nicht in an ihrem „Modernisierungsrückstand“ arbeiten und Richtung „Neues Ehrenamt“ denken, sehe ich für die nächsten zehn bis 15 Jahre schwarz. Denn die Anforderungen an Flexibilität und Mobilität am Arbeitsplatz steigen. Gleichzeitig bietet die Freizeit heutzutage viel Abwechslung. Und nicht zu vergessen: war es früher üblich und anerkannt, sich ehrenamtlich zu engagieren, so stellt sich dies heute häufig als zusätzlicher unentgeltlicher Aufwand dar.

Lassen sich auch jüngere Leute für die Mitarbeit gewinnen?

Das Problem ist, dass die Vereine mit Einstellungen, Interessen und Verhaltensweisen Jugendlicher konfrontiert werden, die mit den bisherigen Traditionen, Zielsetzungen und Strukturen nicht mehr unbedingt übereinstimmen. Viele Jugendliche wollen sich weniger binden und möglichst „frei“ sein. Ihr Engagement ist eher projektbezogen und seltener kontinuierlich. Dafür wollen sie ihre Kompetenzen einbringen, Aufgaben selbst gestalten und aktiv beteiligt werden. Dafür müssen „alte Zöpfe“ abgeschnitten und „Generationskonflikte“ überwunden werden.

Welche anderen Formen des

Engagements sind vielleicht möglich?

Im „klassischen Ehrenamt“ haben Engagierte meist aus Tradition und Pflichtgefühl ein Ehrenamt langjährig und kontinuierlich ausgeführt. Seit einiger Zeit ist das „Neue Ehrenamt“ dazu gekommen. Heute ist das Engagement deutlich anspruchsvoller geworden und bezieht größere Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten und auch neue Themen und Arbeitsfelder ein. Viele möchten lieber Möglichkeiten für projektorientierte und Kurzzeit-Engagements geboten bekommen, sich nicht sofort und lebenslang an einen Verein binden und weniger über Verbandszugehörigkeit, sondern über Themen begeistert werden. Das ist der Trend.

Wie wird die Idee des sozialen Tags nach dem 22. April fortgeführt?

Wir sind uns einig: wir machen weiter! Denn wir haben schon einige Ideen und werden vor der Sommerpause in Klausur gehen, um zu sehen, in welcher Form sie umsetzbar und vor allem leistbar sind.