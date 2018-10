Harro Kunz erhält Unterstützung durch Sabine Müller, die die Schloss-Apotheke am Famila leitet. (Ihr Fotograf - Syke und Schloss-Apotheke Syke, Schloss-Apotheke Syke)

„Am 1. März 1973 habe ich die Schlossapotheke in Syke eröffnet“, sagt Inhaber Harro Kunz. Zuvor hatte der Apotheker einen Betrieb in Twistringen gepachtet. Gerne ergriff er die Chance, eine eigene Apotheke in der Hachestadt zu eröffnen. „Das habe ich nie bereut“, sagt der gebürtige Hamburger.

40 Jahre war die Gesundheits­einrichtung an der Hauptstraße 3a ansässig. Vor fünf Jahren zog sie an ihren aktuellen Standort an der Hauptstraße 13 um, also 100 Meter weiter Richtung stadteinwärts. „Durch den Wechsel gewannen wir größere und modernere Räumlichkeiten. Das hat sich sehr gelohnt“, freut sich Harro Kunz. Die großzügigen Abmessungen ermöglichen eine besondere Ausstattung. Es können Gespräche in vertraulicher Atmosphäre an weit auseinanderstehenden Beratungsplätzen stattfinden.

Apotheker Harro Kunz im Kreis eines Teils seiner 30 Mitarbeiter. (Ihr Fotograf - Syke und Schloss-Apotheke Syke, Schloss-Apotheke Syke)

Darüber hinaus steht ein ­separates Beratungszimmer zur Verfügung, wo auch Messungen von Blutdruck, Körpergewicht und ­Venen vorgenommen werden. Eine Kinderspielecke bietet jede Menge Unterhaltung für junge Besucher, während sich die Eltern in Ruhe umschauen können. „Manch einer weiß gar nicht, dass wir außerdem hinter dem Gebäude viele Kundenparkplätze anbieten“, gibt der ­Inhaber einen Tipp.

Und nicht nur an der Hauptstraße gibt es die Schloss-Apotheke. Der zweite Standort ist die ehemalige Bärenapotheke am ­Famila-Markt mit der Adresse Zum Hachepark. Sie ist direkt links neben dem Eingang zum Einkaufsmarkt zu finden und bietet viele Parkplätze. Die Niederlassung am Famila-Markt, die von Apothekerin Sabine Müller geleitet wird, hat zudem die Besonderheit erweiterter Öffnungszeiten, nämlich von Montag bis Sonnabend von 8 bis 20 Uhr. „Die Kunden profitieren ­davon, dass sie sowohl an der Hauptstraße als auch in der Filiale am Famila alle Medikamente finden, die für das Wohlbefinden und die ­Gesundheit erforderlich sind“, sagt Apotheker Harro Kunz.

30 qualifizierte Mitarbeiter, ­darunter sechs approbierte ­Apothekerinnen, stehen für eine freundliche und vertrauensvolle Betreuung der Kunden und Patienten bereit. Außerdem arbeiten die Schloss-Apotheken hochmodern. So sind die Häuser barrierefrei ­gestaltet und bedienen sich eines automatisierten Warenlagers. Ein Robotergreifarm sorgt dafür, dass die von den Kunden gewünschten Medikamente innerhalb von drei Sekunden bereitstehen. Der Warenlagerautomat bewegt sich über ein Schienensystem selbstständig und mit enormer Geschwindigkeit zur richtigen Stelle, wo er das Produkt präzise und vorsichtig aus dem Regal hebt. Die Zeit ohne Suchaufträge nutzt er, um Verpackungen zu entstauben und die Lagerhaltung zu optimieren. „Früher mussten die Mitarbeiter aus riesigen Schubladenwänden die richtigen Produkte heraussuchen. Gegenwärtig haben wir über 12 000 Arzneimittel­packungen vorrätig.

Man kann sich gut vorstellen, dass bei einer solchen Menge die Auswahl manchmal länger dauerte. Außerdem mussten die Mitarbeiter dafür vom Kunden weggehen. Heute erledigt der Automat das ­Suchen und die Mitarbeiter haben mehr Zeit für die persönliche Beratung“, freut sich Harro Kunz.

Ein besonderer Service beider Apotheken ist zudem der ganz­tägige Botendienst. „Wer zum Beispiel nicht gut zu Fuß ist oder krank im Bett liegt, der kann sich die Arzneimittel nach Hause liefern lassen“, schildert der Apotheker. Die Medikamente können per Telefon oder Fax unter 04 24 2 / 42 10 ­geordert werden, oder man nutzt dafür die Bestell-App für das Smartphone namens „Deine Apotheke“. Sie kann im App-Store kostenlos geladen werden. Alternativ hängt im Schaufenster der Schlossapotheke an der Hauptstraße ein QR-Code aus, durch den man direkt zur App gelangt. „Wir helfen Interessierten auch gerne beim Einrichten der Funktion, wenn sie zu uns kommen“, verspricht Harro Kunz.

Beide Apotheken finden Interessierte ebenfalls im Internet unter www.schlossapothekesyke.de oder www.schlossaposyke.de.