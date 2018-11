Die Gewerkschaft Ver.di ruft am "Black Friday" Amazon-Mitarbeiter an zwei Standorten zum Streik auf. (Sean Gallup/Getty Images)

Der Schnäppchentag „Black Friday“ ist mittlerweile auch hierzulande der reinste Shopping-Wahnsinn - im Gegensatz zu den USA allerdings hauptsächlich online. Beschäftigte des Versand-Riesen Amazon haben daher besonders viel zu tun. Deren Bezahlung und Arbeitsbedingungen jedoch werden häufig massiv kritisiert. Seit Jahren schon fordert die Gewerkschaft Ver.di bessere Bedingungen und einen Tarifvertrag für die Beschäftigten in den riesigen Logistikzentren des Unternehmens. Nun ruft Ver.di die Mitarbeiter im hessischen Bad Hersfeld sowie in Rheinberg in Nordrhein-Westfalen am Black Friday zum Streik auf.

Wie der Ver.di-Landesbezirk Hessen mitteilte, sei der Ausstand in Bad Hersfeld mit der Nachtschicht gestartet und werde bis Mitternacht fortgesetzt. Mechthild Middeke von Ver.di erklärt: „Jetzt geht es in den Jahresendspurt, für die Beschäftigten die stressigste Zeit, Überstunden inklusive.“ Auch Silke Zimmer, Landesbezirksfachbereichsleiterin Handel in Nordrhein-Westfalen, verdeutlicht die Auswirkungen der schlechten Arbeitsbedingungen: „Die Beschäftigten müssen derzeit sowohl die Regale für das Weihnachtsgeschäft auffüllen als auch tausende Black Friday-Angebote verschicken. Da fallen viele Überstunden an, die deutlich schlechter vergütet werden als dies bei tarifgebundenen Unternehmen der Fall ist.“

Amazon lehnt einen Tarifvertrag für seine Beschäftigten ab und reagiert überdies gelassen auf den Streik. Die „überwiegende Mehrheit“ arbeite schließlich wie geplant, teilte ein Sprecher des Unternehmens gegenüber dpa mit.