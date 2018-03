Nach 13 Stunden Busfahrt wurde Kaltenbach erreicht. Die beeindruckende Bergkulisse verschaffte der Skigruppe einen ersten Eindruck von diesem wunderschönen Fleckchen Erde. Nach einem Frühstück ging es zum Skiverleih, wo die Skier in angemieteten Schränken deponiert wurden. Daraufhin wurden die Zimmer bezogen und anschließend Kaltenbach erkundet.

Am Sonntag fuhren die Syker erstmals mit der Gondel den Berg hoch. Oben angekommen, wurden sie in zwei Gruppen eingeteilt. Während es für die eine Gruppe darum ging, im Anfängerbereich die ersten Ski-Erfahrungen zu machen, erkundete die andere das Skigebiet. Am Montag und Dienstag wurden dann diverse Pisten gefahren, die nach dem jeweiligen Können der Schülerinnen und Schüler ausgewählt worden waren. Am Dienstagabend gingen dann alle zusammen rodeln – fünfeinhalb Kilometer bergab, nach den anstrengenden ersten Skitagen eine willkommene Abwechslung.

Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag wurden dann Technik, Stockeinsatz und Parallelschwung verbessert. Alle Schülerinnen und Schüler machten große Fortschritte und genossen die letzten Tage auf der Piste. Am Freitag wurden dann die Skier zurückgegeben und ein letzter gemeinsamer Abend mit regem Austausch über die Pistenerlebnisse verbracht. Schließlich fuhren alle traurig, aber auch geschafft nach Syke zurück.