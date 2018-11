Einkaufstüten, vollgepackt mit Weihnachtsgeschenken, prägen am größten Shoppingtag des Jahres die Innenstädte in der Region. Dann locken attraktive Rabatte in die Läden. (Markus Scholz, dpa)

Der Black Friday hat sich in den Vereinigten Staaten zum umsatzstärksten Tag des Jahres entwickelt und längst ist die Schnäppchenwelle über den großen Teich geschwappt. Der Freitag nach dem amerikanischen Feiertag Thanksgiving wird seit einigen Jahren auch in Deutschland immer populärer. In Osterholz- Scharmbeck nehmen in diesem Jahr daher ebenfalls einige Fachgeschäfte an der Aktion teil, die aufgrund des geschützten Begriffs unter ähnlich klingenden Überschriften steht.

Schnäppchen gibt es beim Friday Sale nicht nur online, sondern auch in Osterholz-Scharmbeck. (Black-Friday.de, obs)

Damit die Kunden abseits vom Internethandel regional in den Fachgeschäften einkaufen, haben die Scharmbecker Geschäftsleute den Sale Friday ins Leben gerufen. Egal, ob man etwas Schönes für sich selbst oder Geschenke für die Liebsten sucht – am Sale Friday wird man bestimmt fündig und kann Produkte zu Top-Preisen finden, sind die Händler sich sicher.

An der Rabattaktion beteiligt ist unter anderem das Modegeschäft Trends! Nun ist es kalt und windig geworden und der Wunsch nach warmer Bekleidung wird größer. Wie schön, dass es in dem Bekleidungsgeschäft eine große Auswahl an warmen Jacken in vielen verschiedenen Ausführungen, Stilen und Farben gibt. Passend zu den

Jacken gibt es zahlreiche modische Accessoires wie Mützen Handschuhe und Schals. Natürlich liegt auch eine große Auswahl an Pullovern sowie Strickjacken in modischen Farben und Designs bereit, unter anderem in besonders angesagten Neonfarben. Um das Outfit zu komplettieren gibt es viele modische Hosen und Jeans in aktuellen Waschungen und Farben. Am Black Weekend gewährt das Team auf viele gekennzeichnete Outdoorjacken, Blazer und Blusen einen Rabatt von 30 Prozent.

Den Rotstift gezückt

Edeltraud Heins von der Boutique Kai hat sich ebenfalls Gedanken zu der Aktion rund um den Shopping-Höhepunkt des Jahres gemacht. Bei ihr ist es der Red

Fashion Friday, der das Einkaufsevent mit sensationellen Preisen einleitet. „Wo andere nur schwarz sehen, zücken wir den Rotstift“, sagt die Modeexpertin. Die besten Schnäppchen sichern sich ihr zufolge diejenigen, die sich für die Artikel entscheiden, die bis zu 50 Prozent rabattiert sind. Und am Sonnabend kann man einfach weitersparen und noch weitere Schnäppchen ergattern.

Ein paar Geschäfte weiter, bei Leder Flathmann, gibt es passend zum neuen Look topmodische Umhängetaschen von Suri Frey und der Marke Zwei – und die sogar um 20 Prozent reduziert.