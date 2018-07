Stuhr

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

„Am schwarzen Moor“ wird Parken leichter

FR

Stuhr. Die Park and Control PAC GmbH, der führende Anbieter von Parkraumlösungen in Deutschland, wird zum 1. August die Betreuung des Parkplatzes „Am schwarzen Moor 3“ in Stuhr aufnehmen.