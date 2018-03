Della Lupa und Kev Minney (Foto) treten in einem Doppelkonzert ab 20 Uhr im Bistro Sonntag an der Findorffstraße 12 a in Worpswede auf. Kev Minney stammt aus Northampton und gilt als virtuoser Gitarrist. Della Lupa kommt aus Brighton und ist dem etwas düs

Am Sonntag im Sonntag

