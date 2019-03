Nach Ansicht des EuGH-Generalanwalts müssen Online-Händler wie Amazon nicht über eine Telefonnummer verfügen, allerdings eine "schnelle Kontaktaufnahme" ermöglichen. (Amazon)

Onlinehändler wie Amazon müssen nicht über eine leicht auffindbare Telefonnummer verfügen. So sieht es zumindest EuGH- Generalanwalt Giovanni Pitruzzella und richtet sich damit gegen die Position des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen (VZBV). Der hatte geklagt und argumentiert, der Onlinehändler Amazon komme seiner Informationspflicht gegenüber den Kunden nicht nach und müsse eine leicht auffindbare Telefonnummer bereitstellen. Der angebotene Rückrufservice und Internet-Chat sei nicht ausreichend.

Der EuGH-Gutachter Pitruzzella sieht Onlinehändler wie Amazon hingegen nicht in der Pflicht, „dem Verbraucher eine Telefonnummer zur Verfügung zu stellen“. Allerdings müsse „eine schnelle Kontaktaufnahme“ sichergestellt sein. Zudem müssten die Unternehmen eine „effiziente Kommunikation“ garantieren sowie „die Information über diese Kommunikationsmittel in klarer und verständlicher Weise“ erteilen, so der Generalanwalt. Wie es in der Mitteilung unter anderem heißt, würde eine Verpflichtung zur telefonischen Erreichbarkeit kleinere Händler „unangemessen belasten“.

Die Ergebnisse des Gutachtens sind nicht bindend für das kommende Urteil der EuGH-Richter - üblicherweise folgen diese aber der Einschätzung der Gutachter des EuGH. Eine Entscheidung wird in den nächsten Monaten erwartet.