US-Comedienne Amy Schumer hat einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. (Eamonn M. McCormack/Getty Images)

Kurz nachdem der Buckingham Palast im Oktober letzten Jahres die Schwangerschaft von Herzogin Meghan verkündet hatte, ließ auch Schauspielerin Amy Schumer die Baby-Bombe platzen. Gewohnt ulkig teilte die 37-Jährige auf Instagram mit, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwartet, indem sie ihr Gesicht und das ihres Mannes Chris Fischer via Photoshop über ein Foto der schwangeren Meghan und ihres Gatten Prinz Harry legte. Und nun wären die Kinder der beiden Paare tatsächlich fast am selben Tag zur Welt gekommen!

Am Montag gab der Palast bekannt, dass der royale Nachwuchs in den frühen Morgenstunden geboren wurde. Wenig später meldete sich Schumer mit der freudigen Nachricht, dass auch sie Mutter geworden ist. Wie Meghan brachte auch sie einen kleinen Jungen zur Welt. Auf Instagram postete die Schauspielerin stolz ein erstes Familienfoto und schrieb: „Gestern Abend um 22.55 Uhr wurde unser royales Baby geboren.“ Die beiden Jungs trennen also nur wenige Stunden voneinander. Die Namen haben beide Paare noch nicht verraten.

Seit ihrem Kino-Hit "Dating Queen" (2015) ist die Komödiantin Amy Schumer (37) in der oberen Riege der einflussreichsten Frauen angekommen. Nun ist sie erstmals Mutter geworden. (Gareth Cattermole/Getty Images)

Für Schumer und Fischer, einen amerikanischen Star-Koch, ist es das erste gemeinsame Kind. Im Februar 2018 hatten sich die beiden nach nur drei Monaten Beziehung das Jawort gegeben.