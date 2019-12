Unter Erwachsenen ist die Suche nach einem Weihnachtsgeschenk mitunter eine Herausforderung. Zahlreiche Paare und Familien

haben daher beschlossen, auf Präsente zu verzichten. Eine Alternative ist es, an bedürftige Menschen zu denken. Hilfsprojekte in aller Welt kann man mit einer Geldspende unterstützen – und mit einer Urkunde lässt sich das auch verschenken.

„Wir verzichten auf gegenseitige Geschenke und spenden“, sagen sich zahlreiche Familien. Und doch hätte man gern an Heiligabend

etwas in der Hand. Für diesen Zweck ist die Geschenkurkunde von Aktion Deutschland Hilft. Die Abwicklung ist einfach: Derjenige, der ein Präsent sucht, füllt online ein Formular aus, gibt den Namen des Beschenkten an, fügt einen persönlichen Gruß hinzu und bringt die Spende auf den Weg. Die Höhe lässt sich individuell festlegen. Urkunden zum Selbstausdrucken werden noch bis Sonnabend, 21. Dezember, verschickt. Weitere Infos und das Formular gibt es unter www.aktion-deutschland- hilft.de.

Spender wollen natürlich wissen, ob das Geld ankommt. Bei der Aktion, der 23 renommierte Hilfsorganisationen angehören, fließen rund 90 Cent jedes gespendeten Euros in die direkte Hilfe, etwa bei Hungersnöten, Krankheitsepidemien oder nach Naturkatastrophen. Bei der Nothilfe gelten strenge Kriterien für Qualität und Transparenz, die das Spendenzertifikat des Deutschen Spendenrats oder das DZI-Spendensiegel dem Bündnis attestieren.