„An das Fotografieren werde ich mich nie gewöhnen“: Mackenzie Davis scheut den roten Teppich

teleschau

Spätestens seit ihrer Hauptrolle in „Terminator: Dark Fate“ ist Mackenzie Davis international bekannt. Doch die 33-Jährige sieht diese Entwicklung nicht nur positiv. Warum sie den roten Teppich am liebsten meiden würde und wie sie zu Social Media steht, verriet Davis in einem Interview.