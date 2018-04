Die Strecken sind 21 bis 66 Kilometer lang und bieten unter anderem Hinweise zu Sehenswürdigkeiten, zur Schwierigkeit und Kindertauglichkeit. Ausgearbeitet und gestaltet wurden sie in Kooperation mit dem ADFC Bremen.

Enthalten sind herausnehmbare Karten samt ausführlichen Beschreibungen. Dazu gibt es Tipps zu Falträdern, zur Pannenhilfe und Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Touren, von der Redaktion und dem ADFC getestet, haben so verlockende Titel wie „Von Bach zu Bach im Krötenparadies“ oder „An Seen entlang zum Meer“. Und damit auch alles einwandfrei klappt, informiert ein Artikel zum Thema „Knöllchenfrei durch die Fahrradsaison“.



Erhältlich ist Rad & Tour im Handel, in den Zeitungshäusern, online unter www.weser-kurier.de/shop und unter Telefon 0421/ 36 71 66 16. Das Magazin umfasst 132 farbige Seiten und kostet 9,80 Euro.