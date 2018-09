Schwanewede/Berlin

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Andreas Mattfeldt gibt Schülern Einblicke in die Politik

FR

Schwanewede/Berlin. Rund 70 Schülerinnen und Schüler nebst Lehrkräften der Waldschule Schwanewede waren vor Kurzem zu Besuch bei ihrem heimischen Bundestagsabgeordneten Andreas Mattfeldt in Berlin. Dort empfing der Abgeordnete die Pennäler in einen der Ausschusssäle, wo er ihnen die Arbeitsweise des Parlaments und die typische Woche eines Abgeordneten schilderte und ihnen darüber hinaus erklärte, warum das Plenum manchmal so leer ist: Das liege daran, so der Abgeordnete, dass es sich beim Deutschen Bundestag um ein Arbeitsparlament handelt, bei dem der Großteil der Aufgaben in den Ausschüssen erledigt wird.