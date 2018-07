Dieser Wettbewerb wird mit Kleinkaliber stehend aufgelegt ausgeführt. Aber ohne Pokal? Pokalvereinigung-Vorsitzender Bernd Sackretz beklagte, dass die Vereinigung aus zwölf Schützenvereinen kein Geld habe, und verwies auf Kassenwartin Anna Bruns.

Sackretz war andererseits begeistert, dass so viele Schützendamen und Schützen gekommen waren, um den begehrten Wanderpokal mitzunehmen. Da sprang der Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt, der in Völkersen Mitglied ist, in die Bresche und sponserte einen neuen glänzenden Wanderpokal. „Jede Form der Freude ist den vielen Besuchern und dem Schützenvolk anzusehen“, freute sich auch Sackretz. Dann präsentierte er den größten Pokal der PV Alte Aller.

Alle zwölf Mitgliedsvereine beteiligten sich am Pokalschießen. Die Siegerehrung nahm PV-Schießwart Andreas Krüger vor. Dann zeigte er einen besonders gut gelungenen Schuss mit einem Teiler von 2,0: Das ist wahrlich meisterlich. Doch leider blieb der Schütze ohne Trophäe, denn Klaus Fischer aus Daverden schoss „nur“ 29 Ringe. Insgesamt schossen aber 15 Schützen die höchste Ringzahl 30.

Doch bevor er die Siegerehrung zu Ende brachte, ließ Andreas Krüger die Mannschaften aus Holtebüttel und Völkersen vortreten, denn ihm ist der alte Nachbarstreit bekannt. Und auch in diesem Jahr lagen die Völkerser vor den Holtebüttelern, sodass der Jubel der Völkser riesig war.

Der neu gestiftete A-Pokal geht aber für ein Jahr nach Langwedelermoor, denn Rudi Hrastnik, Marco Bohlmann, Andre Gieschen, Rainer Kuhlmann und Fabian Rother schossen 149 Ringe. Es folgten die Mannschaften der Schützenvereine Posthausen (147), Steinberg (146), Cluvenhagen (146), Völkersen (146), Langwedel (145), Daverden (144), Etelsen (143), Grasdorf (141), Holtebüttel (138), der „Grünen Gilde“ Hagen-Grinden (136) und der Schützengilde Ottersberg (136). Bei den ringgleichen Mannschaften entschied der Teiler über die Platzierung.

Ausgezeichnet und mit Medaillen geehrt wurden auch die drei besten Einzelschützen. Bester Schütze war Frank Behrens aus Posthausen (Teiler 108,1), gefolgt von Rudi Hrastnik aus Langwedelermoor (195,5) und Johann Fischer aus Daverden (246,6).