Ein Blick in die frisch renovierte Gaststube. (Joerg Teichfischer, Bremen und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Früher hatten die Hemelinger Bauern eine gemeinsame Weide in der Marsch. Das Vieh wurde dort von einem angestellten Hirten beaufsichtigt, der mit seiner Familie im Hirtenhaus zum Schlut wohnte.

Nach Überlieferungen soll das erste Haus um 1690 gebaut worden sein. Zum Hirtenhaus gehörte neben Acker- und Grasland auch eine Schankwirtschaft, in welche die Bauern gern beim Bringen und Holen ihrer Kühe einkehrten. Der Hirte besaß zudem die Konzession für den Fährbetrieb zwischen Arsten und Hemelingen. Noch bis 1960 konnte man den Ruf der Fahrgäste „Hol över!“ vom jenseitigen Weserufer hören.

Das Restaurant ziert seit Kurzem eine neue Fassade. (Joerg Teichfischer, Bremen und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Ab Mai 1917 war Johann ­Rohdenburg oder Jan Schlut, wie er auch genannt wurde, Hirte auf dem Schlut. Am 1. April 1950 gab er sein Amt an den letzten Hirten, Fährmann und Gastwirt vom Schlut, Werner Hinners, ab. Im Jahr 1960 musste das alte Hirtenhaus dem Bau der Autobahn weichen. Nach 300 Jahren wurde es abgerissen. Im selben Jahr wurde in der Nähe beim neuen Schöpfwerk das neue Hirtenhaus mit der Gaststätte Zum Schlut von ­Werner und Wilma Hinners eröffnet – dort, wo es bis heute steht. Auch Johann ­Rohdenburg bekam dort bis zu seinem Tod 1964 sein Altenteil und war oft in der Gaststube zu finden, um die Gäste mit seinem unerschöpflichen Reichtum an Anekdoten und Döntjes zu unterhalten. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere, wie er die Herren mit „Herr Kommerzienrat“ grüßte und dabei die Hacken zusammenschlug, dass die Holzschuhe nur so knallten.

Nach 40 Jahren, am 31. Dezember 1989 beendeten die Eheleute Hinners ihre Arbeit im Schlut. Werner Hinners, der letzte Hirte vom Schlut, verstarb im Jahr 1997. Die Gaststätte wurde in den folgenden 25 Jahren unter verschiedenen Pächtern und Namen weiter betrieben und stand oft und lange leer.