„Ob nachhaltige Mobilität, Energieeffizienz oder betrieblicher Umweltschutz: Die Bremer Umweltpartnerschaft lebt vom Engagement und der Motivation ihrer Unternehmen“, sagte Lohse anlässlich der feierlichen Urkundenübergabe. Wie Unternehmen darüber hinaus den Umgang mit der rasanten Entwicklung der Elektromobilität meistern und die Bemühungen der Ballungszentren, Schadstoffe in urbanen Räumen zu reduzieren, unterstützen können – darum gehe es künftig verstärkt in der Bremer Umweltpartnerschaft, so der Umweltsenator: „Firmen müssen ihr Mobilitätsmanagement überprüfen und neue Entwicklungen anstoßen. Mit Fokus auf diesem Thema und der Suche nach ganzheitlichen Lösungen möchte die ‚Partnerschaft Umwelt Unternehmen‘ Betriebe im Land Bremen künftig auf ihrem Weg hin zu einer nachhaltigen Mobilität unterstützen.“

Die Witthus Heimtex-Fachmarkt GmbH in Bremen-Nord hat sich auf sämtliche Bereiche der Raumausstattung spezialisiert: Neben Bodenbelägen, Gardinen, Sonnen- und Sichtschutzsystemen verfügt das Unternehmen über ein großes Produktangebot an Farben und hochwertigen Einrichtungsgegenständen. Seit 2016 wird der Fachmarkt vollständig durch energiesparende LEDs beleuchtet. Den dafür benötigte Strom produziert Witthus seit 2011 zum Großteil durch die eigene Solaranlage auf dem Dach des Fachmarktgebäudes. Zudem werden zwei Wagen der Fahrzeugflotte des Unternehmens rein batterieelektrisch betrieben, und der Kundschaft steht auf dem Parkplatz eine kostenlose Strom-Tankstelle zur Verfügung.