September 1993 markierte hierbei den Beginn der Sparkassenlaufbahn für die jetzigen Jubilare. Zu diesem Anlass lud Vorstandsmitglied Olaf Meyer-Runnebohm Simone Fischer, André Stelljes, Kristin Frauenheim, Viola Weber-Lampe, Alexander Stoffregen, Britta Seidenschwarz und Britta Knagge in die Hauptstelle Syke ein, um ihnen für ihr langjähriges Engagement zu danken und ihren Ehrentag gemeinsam zu feiern. Personalabteilungsleiter Michael Horn, Personalratsvorsitzende Anja Wähmann und die Geschäftsstellen- und Abteilungsleiter der Jubilare nahmen ebenfalls an der Feierstunde teil.

„Mit der traditionellen Jubilarehrung drücken wir alljährlich unsere Anerkennung und Wertschätzung für die Betriebstreue und die Leistungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Unsere Jubilare verkörpern die Kontinuität, Tradition und Entwicklung unserer Sparkasse. Gerade langjährige, motivierte Mitarbeiter mit einer hohen Identifikation mit dem Unternehmen bilden die Eckpfeiler unseres Sparkassenhauses und stellen sicher, dass unsere Kunden eine sehr gute Betreuung erfahren“, betont Meyer-Runnebohm.

Simone Fischer hat sich im Anschluss an ihre Ausbildung speziell der Kreditsachbearbeitung zugewandt. Knapp ein Jahr lang war sie in diesem Bereich in der Geschäftsstelle Brinkum tätig, bevor sie Ende 1996 in die Kreditsachbearbeitung der Hauptstelle Syke wechselte. 1998 absolvierte sie den Lehrgang zur Sparkassenfachwirtin und im Jahr 2000 ein Kreditfachseminar an der Sparkassenakademie Hannover. Seit 2003 ist sie in der zentralen Kreditabteilung in Syke eingesetzt und hier für die Bearbeitung der Kreditwünsche, insbesondere Wohnungsbaufinanzierungen, für Privatkunden zuständig.

André Stelljes kam nach der Ausbildung in die Geschäftsstelle Kirchweyhe und war dort den Großteil seiner bisherigen Laufbahn tätig. Zunächst im Servicebereich eingesetzt, war er schließlich von 2004 bis 2009 stellvertretender Leiter des Kundenbereichs. Der Sparkassenbetriebswirt wechselte 2009 in die Hauptstelle Syke und arbeitet hier heute in der gewerblichen Kreditabteilung. Parallel bildete er sich weiterhin fort und erlangte das Wirtschaftsdiplom Betriebswirt (VWA) und den Bachelor of Arts an der hessischen Berufsakademie Frankfurt.

Kristin Frauenheim arbeitete sechs Jahre lang im Servicebereich der Geschäftsstelle Syke. Seit der Rückkehr aus der Elternzeit ist die Sparkassenfachwirtin in der Geschäftsstelle Okel tätig. Als eine von zwei Mitarbeitern in dieser Geschäftsstelle ist sie Ansprechpartnerin für alle Finanzfragen der Okeler Sparkassenkunden.

Viola Weber-Lampe konzentrierte sich nach der Ausbildung auf die Kreditsachbearbeitung, zunächst in der Geschäftsstelle Brinkum, dann in der zentralen Kreditsachbearbeitung der Hauptstelle Syke. Dort war sie unter anderem in der Abteilung Firmenkredite tätig. Seit 2004 arbeitet sie in der Abteilung Privatkredite. 1998 absolvierte sie das Studium zur Sparkassenbetriebswirtin.

Alexander Stoffregen war zunächst in der Geschäftsstelle in Syke am Ernst-Boden-Platz tätig, wechselte aber schon früh in den Servicebereich der Geschäftsstelle Martfeld. Nach dem Grundwehrdienst 1997 fing er dort wieder als Kundenberater an und ist seit 2011 stellvertretender Leiter der Geschäftsstelle. 2001 bildete er sich zum Sparkassenfachwirt weiter.

Britta Seidenschwarz arbeitete für acht Jahre im Servicebereich der Geschäftsstelle Syke am Ernst-Boden-Platz. Nach der Rückkehr aus der Elternzeit fing sie bei der Geschäftsstelle in Bruchhausen an, wo sie bis heute tätig ist. 1998 absolvierte sie den Lehrgang zur Sparkassenfachwirtin.

Britta Knagge arbeitet vom Abschluss der Ausbildung an bis heute in der Organisationsabteilung der Hauptstelle Syke und gestaltet in dieser Position viele wichtige Prozesse innerhalb des Unternehmens. Sie absolvierte 1999 den Lehrgang zu Sparkassenfachwirtin.