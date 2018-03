Bei einem Treffen mit dem Regionalvorstand der Johanniter in Oyten hat sich der hiesige Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt ein Bild von der Leistungsfähigkeit der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter gemacht. Im Gespräch mit Stefan Ach und seinem ehrenamtlichen Regionalvorstandskollegen Hans-Joachim Blohme erfuhr der Politiker viele Details über die heutigen und künftigen Angebote der Johanniter für Rettungsdienst und Katastrophenschutz, in der Altenpflege sowie bei der Betreuung von Flüchtlingen und dem Betrieb von Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen. „Die Johanniter haben sich in allen Bereichen ernstzunehmende Kompetenzen erarbeitet und können viel mehr als Retten. Da macht es natürlich Sinn zu prüfen, wie diese Fähigkeiten in den Landkreisen Verden und Osterholz praktisch genutzt werden können“, sagte Mattfeldt. Die beiden Regionalvorstände Ach und Blohme verantworten die Arbeit der 200 hauptamtlichen und 400 ehrenamtlichen Mitarbeiter der Johanniter zwischen Cuxhaven, Hamburg, Osnabrück und Hannover. Der Ortsverband Verden hat mehr als 60 Mitglieder, der Ortsverband Osterholz-Scharmbeck ist im Aufbau.