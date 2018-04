30 bis 12 Uhr wieder seine Türen. Repariert werden kleine Elektrogeräte, Porzellan oder Holzteile und auch Spielsachen sind im Reparatur-Café gut aufgehoben. Letzte Annahme ist um 11.30 Uhr. Bei defekten elektrischen Geräten sollten die Bedienungsanleitung und gegebenenfalls neue Batterien oder ein Netzteil mitgebracht werden. Für allgemeine Reparaturen ist Werkzeug vorhanden. Um für spezielle Reparaturen gerüstet zu sein, wird um vorherige Information an die E-Mail-Adresse info@seniorenzentrum-weyhe.de gebeten.

Am Freitag, 25. Mai, startet die Alte Wache mit einer Spargeltour zu Lüdeke in Nordwohlde in die Fahrradsaison. Bei dieser Tour sind auch Autofahrer herzlich willkommen. Für die Radfahrer geht es um 10 Uhr los. Beide Gruppen treffen sich um 12 Uhr bei Lüdeke. Anmeldeschluss ist der 15. Mai. Am Sonntag, 24. Juni, ist eine Fahrradtour ins Blaue geplant. Start ist um 14 Uhr. Anmeldeschluss ist der 12. Juni. Am Donnerstag, 19. Juli, geht die Reise nach Ristedt. Nach einer Besichtigung des Wasserwerkes ist im Anschluss eine Einkehr vorgesehen. Abfahrt ist um 13 Uhr. Anmeldeschluss ist der 5. Juli.

Für alle Touren treffen sich die Radfahrer bei der Alten Wache am Henry-Wetjen-Platz 4 in Leeste. Um eine rechtzeitige Anmeldung bei Inge Bösche unter Telefon 0 42 03 / 28 72 oder unter der E-Mail-Adresse ingeboesche@gmx.de wird gebeten.