Angelina Kirsch führte ein Lockdown-Leben zwischen Hula-Hoop-Einlagen und "vergammeln" auf der Couch. Sie sieht den Markt an Curvy Models weiter wachsen - und besonders die Nachfrage nach deutschen Plussize-Models sei hoch. (SAT.1 / Willi Weber)

„Man sagt ja immer, Norddeutsche seien kühl und distanziert. Ich war immer der Meinung, dass das nur ein Vorurteil ist. Ich selbst bin das beste Gegenbeispiel“, sagt Curvy Model Angelina Kirsch über sich selbst. Dies wird auch in dem launigen Interview deutlich, welches Sie der Nachrichtenagentur teleschau anlässlich ihrer neuen dreiteiligen SAT.1-Show „Guinness World Records“ (ab Freitag, 19. Juni, 20.15 Uhr) sowie der neuen „The Taste“-Staffel gab. Neben ihrem Moderatorenjob sprach die 31-Jährige unter anderem auch über die Plussize-Model-Branche - und warum deutsche Models weltweit einen guten Ruf genießen.

Mehr noch: Kurvige Models scheinen zu einem beliebten deutschen Export zu avancieren. „Es werden immer mehr Frauen entdeckt, auch international - und viele kommen aus Deutschland“, so Angelina Kirsch. Dabei würde im Ausland vor allem das geschätzt, was man gemeinhin als typisch „deutsche Tugenden“ versteht: und zwar Zuverlässigkeit und Disziplin. Der Markt für sogenannte Curvy Models wächst beständig, allerdings ist ihre Akzeptanz in der Branche weiter ausbaufähig. „Ich finde auch, dass es viele toll aussehende, kurvige Models gibt. Wenn man sich jedoch Werbeflächen, Magazine und das Fernsehen betrachtet, dominieren immer noch die dünnen Models.“

„Es ist also immer noch Luft nach oben, was andere Körperbilder und auch Hauttypen im Model-Geschäft betrifft. Da geht auf jeden Fall noch mehr“, stellt die 31-Jährige klar. Das ein oder andere Pfund mehr auf den Hüften - im Vergleich mit dünnen Models - kann ja auch ganz nützlich sein. Etwa, wenn man wie Kirsch in der vorherrschenden Corona-Krise Hula-Hoop für sich entdeckt hat.

„Wenn schon faul abhängen, dann richtig“

„Ich möchte nicht sagen, dass ich ein Profi oder nahe an Rekordbereichen dran bin - aber es funktioniert ziemlich gut bei mir“, zeigt sie sich selbstbewusst. Auch wenn es vielleicht nicht für Rekorde - der Weltrekord liegt bei rund 100 Stunden - reicht, klingen Kirschs Leistungen beim Ringsport beachtlich. „So etwa eine Stunde kann ich das Ding schon in Bewegung halten. Oft mache ich dann Schluss, weil eine Stunde ja auch schon relativ viel Zeit ist.“ Geht da möglicherweise noch mehr? „Ich könnte wohl durchaus noch länger durchhalten.“

Trotz des neuen Hobbys: Auch ein Model darf sich einmal gehen lassen, insbesondere während der Zeit des Lockdowns. „Wenn schon faul abhängen, dann richtig“, lautet die Meinung des Curvy Models. So hätten sich disziplinierte Sporttage, unter anderem mit ihrem Hula-Hoop-Reifen, mit Tagen abgewechselt, die man einfach „auf der Couch vergammelt“, wie sie im teleschau-Interview gestand.