Am ersten Sonnabend im November stießen sie am Anleger beim Hamme-Forum aufeinander. Einige Aktive des Angel-Sport-Vereins hatten bei einer Fischbrut-Station in Schleswig-Holstein mehrere Tausend Jungfische bestellt und warteten nun auf den Spezialtransporter. Geordert waren Hechte, Zander und Quappen, die nun zur Verstärkung des Besatzes in die Freiheit der heimischen Gewässer ausgesetzt werden sollten. Gleichzeitig sollte – wie es auch sonst regelmäßig gemacht wird – die Gewässergüte überprüft werden.

Da passte es gut, dass die Mitglieder der Poddergemeinschaft, die dort ihren eigenen Anleger für die Angelkähne haben, ebenfalls vor Ort waren, um ihre Kähne nach dem Saisonende aus dem Wasser zu holen. Somit konnten zwischen den beiden Vereinen nicht nur Absprachen über die anstehende Gewässer- und Uferreinigung getroffen werden; man half sich auch gegenseitig beim Fischaussatz und beim Ausbooten der Kähne. Ebenso einigte man sich über die Modalitäten des anstehenden Elektrofischens in der Ritterhuder Beeke, wenn die ersten zum Ablaichen heimkehrenden Meerforellen gesichtet würden. Da immer noch zu wenige Meerforellen den Weg zurück in ihre Brutgewässer finden, um sich auf natürliche Weise ausreichend fortzupflanzen, helfen die Sportfischer beider Vereine bei den Meerforellen nach.

Sie werden abgefischt, abgestreift und dann unversehrt wieder ausgesetzt. In der Brutstation des Ritterhuder Angel-Sport-Vereins Hammebiss werden dann die Fischeier ausgebrütet und die Jungfische bis zur Aussatzgröße herangezogen und gepflegt. Da im Kreislauf der Natur nur wenige Fische überleben und nach einem langen Fischleben in der Nordsee wieder zur Beeke zurückfinden, ist eine solche Bruthilfe zur Erhaltung der Art in unseren Gewässern zwingend notwendig. So verstehen sich die Angler grundsätzlich auch immer als Naturschützer und haben ein Auge auf das, was sich in Wümme, Hamme und Fleeten tummelt und schwimmt. Seit Anfang dieses Monats sind es nun wieder einige Tausend Jungfische mehr.