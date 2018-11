Am Brinkumer See konnten die Angler in idyllischer Atmosphäre ihrem Hobby frönen.

Der Bremer Verband hat 19 Mitgliedsvereine mit über 6000 Mitgliedern. Im August 1958 wurde der Landesfischereiverband Bremen in das Vereinsregister Bremen amtlich eingetragen. Er ist der Dachverband aller Petrijünger in Bremen und umzu.

Auf die wichtigen Sachgebiete, Fisch-, Gewässer- und Naturschutz, Jugend-Sport und Fischerei sowie Fischereiausbildung hat der Verband die Prioritäten gesetzt. Darüber hinaus steht der Landesverband allen Mitgliedsvereinen mit Rat und Tat bezüglich allen rechtlichen, gesetzlichen und fachlichen Fragen mit Fachleuten zur Verfügung.

Der 2. Vorsitzende des gastgebenden Sportfischervereins Bremen-Stuhr, Uwe Wiezorek, begrüßte die Teilnehmer der Veranstaltung. Er wies dabei zugleich auf die Wichtigkeit einer solchen Zusammenkunft hin: Das gegenseitige Kennenlernen der Mitglieder der einzelnen Vereine des Verbandes und das Knüpfen von vielfältigen Kontakten untereinander sei eine grundlegende Voraussetzung, um gegen die vielen Probleme an den heimischen Gewässern anzugehen. Und diese Probleme sind in Bremen nicht anders als im angrenzenden Stuhr: Gemeint sind unter anderem Schwarzangelei, Umweltfrevel und Vermüllung der Gewässer und Uferbereiche.

Nach der Begrüßung ging es an den Brinkumer See und an den Silbersee zum Raubfischangeln. Das Herbstwetter zeigte sich noch einmal von der besten Seite. Die 18 zum Teil erneuerten Stege am Brinkumer See waren gut besetzt. Auch am Silbersee gab es rege Bewegung an den markanten Angelstellen.

Um 12 Uhr war Angelende, angesagt und alle aktiven trafen sich wieder im Vereinsheim des Gastgebers. Bei einem Imbiss sowie kalten und warmen Getränken wurde noch einige Zeit lang über einiges aus der Angelwelt diskutiert, bevor Uwe Wiezorek die Teilnehmer verabschieden konnte.