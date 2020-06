YouTube testet eine neue Funktion für die Aufnahme von 15-Sekunden-Clips - und will damit wohl bald TikTok Konkurrenz machen. (2019 Getty Images/Sean Gallup)

YouTube startet mit einer neuen Funktion einen direkten Angriff auf TikTok. Wie Google etwas versteckt auf einer Support-Seite schreibt, werde man auf Mobilgeräten ein neues Feature testen, mit dem Nutzer 15 Sekunden lange Videos aufnehmen können. Dies entspricht derselben Cliplänge, mit der der chinesische Konkurrent TikTok weltweit Nutzer anzieht. Wie es in der Ankündigung weiter heißt, finden Nutzer, die an der Testphase teilnehmen, den Button „Create a Video“ („erstelle ein Video“) in der YouTube-App.

Ähnlich wie bei TikTok können Nutzer also ein Video aufnehmen, indem sie den Button berühren und gedrückt halten. Die Aufnahme stoppt nach dem Loslassen, durch erneutes Drücken startet sie erneut. Sobald 15 Sekunden Videomaterial zusammen sind, kombiniert YouTube die Clips und lädt sie hoch. Wollen Nutzer ein längeres Video erstellen, müssen sie dies ganz klassisch mit ihrer Kamera-App aufnehmen und über die Mediengalerie hochladen.

Wie YouTube mitteilt, starte die Testphase derzeit für eine „kleine Anzahl an Leuten“ sowohl für Android, als auch für iOS. Die Kurzvideo-Funktion dürfte allerdings nur ein erster Schritt sein. Will YouTube TikTok auf dessen Gebiet schlagen, muss noch einiges passieren. Denn die Konkurrenz aus Fernost bietet seinen Nutzern allerhand zusätzliche Optionen wie Filter, Effekte, Musik als Hintergrund oder auch die Möglichkeit, Videos in verschiedenen Geschwindigkeiten abzuspielen.