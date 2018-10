Das traditionelle Herbstschießen des Schützenvereins Otterstedt fand am Sonnabend, 13. Oktober, statt. Schon am Mittwoch zuvor wurde mit Beteiligung der Jäger, der Feuerwehr, des E-Werks und des „Haus am See“ eifrig auf die Scheiben geschossen.

Am Sonnabend ging es richtig rund, der Adler war das Ziel der Schützen. Als nach zahlreichen Durchgängen gegen 18.30 Uhr der Rumpf fiel, stand unter großem Jubel der neue Herbstkönig fest, Anja Holsten hatte den entscheidenden Schuss abgegeben!

Die übrigen Teile des Vogels wurden unter anderen von Ronald Blome, Michaela Bartels sowie Elsbeth Heidmann abgeschossen. Den besten Schuss auf die Wildscheibe gab ebenfalls Holsten ab, bei der Ausmarschscheibe war Volker Blome am erfolgreichsten.

Beim Mannschaftsschießen konnten sich die Schützen „Blohei“ vor der Mannschaft der „Drei Mädels von der Tankstelle“ durchsetzen. Auch um Geldpreise wurde gekämpft, hier waren Volker Blome, Anja Holsten und Elsbeth Heidmann am erfolreichsten. Als neue Leerlaufüberbrückung wurde ein Spaßschießen durchgeführt. Hier hatte Ronald Blome die glücklichste Hand.