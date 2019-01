Da ist ein eiserner Wille gefragt: Anne Hathaway will die nächsten 18 Jahre auf Alkohol verzichten. (Getty Images / Stuart C. Wilson)

Der Countdown bis zum Jahr 2036 läuft! Bis dahin will Anne Hathaway keinen Tropfen Alkohol mehr anrühren. Der Grund: Sohn Jonathan (2). „Ich habe im Oktober aufgehört zu trinken, für 18 Jahre!“, erklärte die Schauspielerin in der Talkshow von Ellen DeGeneres. „Ich will nicht trinken, solange mein Sohn in meinem Haus lebt, denn ich mag mich dabei nicht besonders, und er ist jetzt in einem Alter, in dem er mich rund um die Uhr braucht.“ Erst, wenn ihr Sohn ausgezogen ist und auf eigenen Beinen steht, will seine Mutter die sich selbst auferlegte Alkohol-Sperre aufheben.

Ein entscheidender Auslöser ihres Vorhabens sei übrigens eine Sauftour mit ihrem Kollegen Matthew McConaughey gewesen, erklärte Hathaway. Während der Dreharbeiten zum gemeinsamen Film „Serenity“ habe sie sich mit ihrem Co-Star und dessen Frau Camila Alves in einer Nacht durch sämtliche Rumsorten der Insel Mauritius getrunken.

Konsequenz aus einem Ausrutscher

Am nächsten Tag konnte sich die Oscar-Preisträgerin, die seit 2012 mit Geschäftsmann Adam Schulman verheiratet ist, an nichts mehr erinnern und hatte den schlimmsten Kater ihres Lebens. Und dann stand auch noch eine wichtige Besprechung mit Regisseur Steven Knight an - mit brummendem Schädel nicht ganz einfach.

Hathaway entschied sich für die Wahrheit, gestand ihre nächtlichen Eskapaden und konnte das Meeting um zwei Tage verlegen. Die 36-Jährige zog ihre Konsequenzen aus diesem Ausrutscher, denn so wolle sie nicht die Zeit mit ihrem Sohn verbringen, betont Hathaway. Sie wolle als Mutter voll und ganz für Jonathan da sein, und wenn das bedeute, dass es die nächsten 18 Jahre keinen Alkohol gibt, dann könne sie gut mit dieser Entscheidung leben.