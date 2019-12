Schauspielerin im Glück: Anne Hathaway ist wieder Mutter geworden. (Stuart C. Wilson/Getty Images)

Hollywood-Star Anne Hathaway ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Im Juli hatte die Schauspielerin überglücklich verkündet, zum zweiten Mal schwanger zu sein. In welchem Monat sie ist, hatte sie allerdings für sich behalten. Doch als die 37-Jährige am 13. November nicht bei der Premiere ihres neuen Films „Dark Waters“ auftauchte, wurde gemunkelt, dass sie ihr Baby bereits zur Welt gebracht hat. Als sie dann auch noch auf ihrem Instagram-Kanal erklärte, dass ihre Abwesenheit einen guten Grund hatte, verdichteten sich die Gerüchte.

Wie die britische Tageszeitung „Daily Mail“ berichtet, wurde Hathaway nach wochenlanger Abwesenheit vom Rampenlicht nun mit ihrem Ehemann Adam Shulman und ihrem dreijährigen Söhnchen Jonathan Rosebanks bei einem Familienausflug in einem Park in Connecticut gesichtet. Doch sie waren nicht nur zu dritt unterwegs: Shulman trug eine Babyschale auf dem Arm, in der sich ganz offensichtlich ein Säugling befand. Das vierte Familienmitglied ist also tatsächlich schon auf der Welt. Zwar gibt es noch kein offizielles Statement des Stars, aber vielleicht lässt Anne Hathaway ihre Fans ja schon bald an ihrem Glück teilhaben und verrät vielleicht sogar das Geschlecht und den Namen des Babys.