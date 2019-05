Was Annegret Kramp-Karrenbauer Spaß macht? "Shoppen". (Maja Hitij/Getty Images)

Die modischen Präferenzen von Angela Merkel sind über die Landesgrenzen hinaus bekannt: schlichte Businesshose, farbenfroher Blazer. Doch wie steht es um die ihrer potenziellen Kanzler-Nachfolgerin? „Es muss einfach eine Mode sein, in der ich mich wohlfühle. Das ist das A und O“, erörterte Annegret Kramp-Karrenbauer nun in einem RTL-Interview. „Und es gibt eben gewisse Kleidertrends, die passen auch zu meiner Figur nicht“, räumt die 56-Jährige ein.

Mit ihrer Figur scheint die dreifache Mutter übrigens nicht vollständig zufrieden zu sein: „Ich habe mehr Problemzonen als die, die in Ordnung sind. Aber ich glaube, auch das ist etwas, was ich mit allen Frauen teile.“ Die Lust am Shoppen vermiest ihr das allerdings nicht: „Ich liebe das“, gesteht „AKK“. „Das ist ja etwas, was Männer überhaupt nicht verstehen können, dass man sich zunächst erstmal einen Überblick verschaffen muss. Dass es eigentlich mit die größte Freude am Shoppen ist“.

Während Angela Merkel immer zu Anzughose und farbigem Blazer greift, ist Annegret Kramp-Karrenbauer (rechts) modisch weniger festgelegt. (Thomas Lohnes/Getty Images)

Dass Politikerinnen in Sachen Mode mehr unter Beobachtung stehen als ihre männlichen Kollegen, weiß die CDU-Spitzenfrau: „Das ist schon so ein Beispiel, dass solche Ämter für Frauen noch einmal eine andere Herausforderung sind als für Männer. Die fangen morgens mit einem Anzug an und hören abends in der Regel mit dem gleichen Anzug auf“, erklärt sie.