Die U14-Athletin Annika Sajnog lieferte bei den Sportfesten in Edemissen und Worpswede überragende Leistungen in zwei Einzeldisziplinen und im Dreikampf der W 13. Dabei verbesserte sie gleich fünfmal ihre persönlichen Bestleistungen. (Picasa)

Dabei verbesserte sie gleich fünfmal ihre persönlichen Bestleistungen. Im Weitsprung liegt diese jetzt bei 4,12 Meter, über 75 Meter bei 11,56 Sekunden, im Ballwurf bei 33 Meter, im Hochsprung bei 1,28 Meter und im Dreikampf bei 1240 Punkten.

Eine Entwicklung, die laut Trainer Gerold Christen nicht zwingend von jungen Sportlern erwartet werden kann. „Der Aufstieg von der U 12 in die U 14 bedeutet in der Leichtathletik stark veränderte Wettkampfbedingungen.“ Die Sprintstrecke ist 25 Meter länger, der Ball mehr als doppelt so schwer und anders als beim Zonenweitsprung wird jedes Übertreten des Weitsprungbretts geahndet. „Annika ist die Umstellung perfekt gelungen.“, applaudierte Gerold Christen.

Er lobte auch Annikas Trainingspartnerin Michelle Schlegel. Sie musste sich in Edemissen im Sprint und in Worpswede im Mehrkampf jeweils mit Platz zwei zufriedengeben. Eine Reihenfolge, die nach Ansicht Gerold Christens nicht fest zementiert ist. „Freundschaftliche Konkurrenz im eigenen Verein motiviert. Annika hat aktuell die Nase vorn. Beim nächsten Wettkampf kann das ganz anders aussehen.“ Wie man sich als Tandem harmonisieren kann, demonstrierten Charlotte Hesse und Franka Zidlicky in Edemissen und Worpswede bei den U 16-Wettkämpfen.

In einem großen und sehr guten Hochsprungteilnehmerfeld schraubte sich Charlotte zu neuer persönlicher Bestleistung von 1,46 Meter und Platz drei, dicht gefolgt von Franka (1,36 Meter). Im Weitsprungfinale landete sie dann bei persönlicher Bestleitung von 4,64 Meter und Platz zwei. Den Spieß um drehte Franka im Worpsweder Dreikampf. Sie siegte mit 1242 Punkten. Worpswede war ohnehin ein gutes Pflaster für die SGM-Jugendlichen. 13 Siege gingen auf das Konto der Nordbremer, mehrfach distanzierten sie die Athleten des SV Werder. Neben den Mädels der U 14 und U 16 stachen die Leistungen David Borisows (U 18) hervor. Er präsentierte sich im Dreikampf enorm konstant, was sich in neuer persönlicher Bestleistung von 1505 Punkten niederschlug.