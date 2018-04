Eines ist er aber ganz bestimmt – ein beliebtes Mitbringsel, für sich selber oder auch für andere.

Wer einen Besuch im Geschäft Tee Genuss an der Bahnhofstraße plant, sollte etwas Zeit einplanen. Es gibt so viele Leckereien zu entdecken. 200 bis 300 frische Teesorten sind ständig auf Lager. Darunter so namhafte Variationen wie „Fühl dich glücklich“, „lecker Teetied“ oder das „Sturmtief“ gegen den Winterblues. Steven Hoff bietet seinen Kunden alles rund um das Thema Tee. Kreative oder stilechte Tassen, Stövchen oder wie wäre es mit einem Set verschiedener Teesorten? Übrigens: für Nicht-Tee-Trinker gibt es im Geschäft den Münchhausenkaffee aus der Bremer Rösterei.