Große Aufregung um Eric Idle: Nachdem der Schauspieler eine verdächtige Postsendung erhalten hatte, wurde sein Haus abgesperrt. Mittlerweile gab es Entwarnung.

Falscher Alarm bei Monty-Python-Stars Eric Idle: Nachdem der britische Schauspieler einen Brief mit verdächtigem weißen Pulver erhalten hatte, rückte ein Aufgebot von Polizei, Feuerwehr und Gefahrgutbeauftragten an. Weil zunächst befürchtet wurde, in der Substanz wären Milzbrandsporen, wurde das in den Hollywood Hills befindliche Anwesen des legendären Komikers sofort abgesperrt. Mittlerweile stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlich gefährlichen Pulver vermutlich lediglich um Staub handelte, wie „Variety“ berichtet. „Es bestand keine Gefahr. Es wurde keine chemische Substanz gefunden“, gab Jim Holland vom Los Angeles Fire Department Entwarnung.

Eine Angestellte Idles hatte das Einschreiben aus Thailand am Montagabend geöffnet und daraufhin die Polizei verständigt. Als Vorsichtsmaßnahme wurde die Frau im Krankenhaus untersucht, jedoch konnten keine gesundheitsgefährdenden Symptome nachgewiesen werden. Idle selbst, der in den 70er-Jahren mit der britischen Komikertruppe Monty Python („Das Leben des Brian“) weltberühmt wurde, war zum Zeitpunkt des Vorfalls offenbar nicht zu Hause.