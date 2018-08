Explosionen

Anschlag gegen Venezuelas Staatschef - Maduro bleibt unverletzt

Caracas (dpa) – Während einer Militärparade in Venezuela hat es einen versuchten Anschlag gegen Staatschef Nicolás Maduro gegeben. Dies teilte Regierungssprecher Jorge Rodríguez am Samstagabend in Caracas mit. Maduro blieb demnach unverletzt.