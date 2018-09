Hermann Meyer gab an beiden Stationen Informationen zur Geschichte und zur aktuellen Situation. 1867 gründeten unter der Federführung Preußens 22 Staaten und freie Städte den Norddeutschen Bund. Gleich danach, vor über 150 Jahren, hatte die Freie Hansestadt Bremen erkannt, dass eine direkte Eisenbahnverbindung mit der preußischen Landeshauptstadt Berlin notwendig sei. Von Langwedel aus bot sich eine nahezu gerade verlaufende Strecke nach Uelzen an. Sie stellte die kürzeste Verbindung zwischen Bremen und Berlin dar. In Langwedel bestand bereits seit 1847 eine „Anhaltestelle“ an der Strecke Bremen–Wunstorf. Preußen lehnte eine Finanzierung der Strecke ab, sodass sie in den Jahren zwischen 1870 und 1873 allein von Bremen finanziert wurde.

„Der jetzige Streckenverlauf zwischen Langwedel und Visselhövede war zur Zeit der Planung noch ungewiss“, sagte Meyer und ergänzte, dass es eine Skizze gäbe, nach der der Schienenstrang nördlich von Kirchlinteln an Kreepen und Groß Sehlingen vorbeilaufen sollte. Warum die südliche Variante gewählt wurde, sei nicht bekannt. Wahrscheinlich sei aber, dass Kirchlinteln und Bendingbostel größer als Kreepen und Sehlingen waren, und damit die Entscheidung beeinflusst wurde. Nach der Volkszählung 1871 lebten in Kirchlinteln 345 Einwohner und Bendingbostel 173; in Kreepen 89 und in Groß und Klein Sehlingen 185 Einwohner.

Warum beispielsweise die Strecke nicht von Verden aus nach Uelzen gebaut wurde, schreibt der Kirchlintler Pastor Rüppell in seiner im Jahr 1900 verfassten „Chronik der Pfarrei zu Kirchlinteln“ zum Thema Bahnbau Folgendes: „Durch Ministerialverfügung vom 2. Juni 1871 wurde der Freien Hansestadt Bremen für eine von ihr zu erbauende Eisenbahn zwischen Langwedel und Uelzen die Aufnahme der speziellen Vorarbeiten genehmigt." Von dem Pfarracker auf dem Sünderkamp wurden in demselben Jahre 103,9 Ar (10 390 Quadratmeter) zum Preise von 200 Thaler pro Morgen (ein Morgen misst im Durchschnitt 25 bis 30 Ar) zum Bahnbau abgetreten. Insgesamt waren es also 173 Thaler und fünf Groschen (umgerechnet wären das heute ungefähr 270 Euro).

Dass der Bahnhof Kirchlinteln an seine jetzige Stelle kam und nicht näher an das Dorf gelegt wurde, soll hauptsächlich von dem damaligen Halbmeier Harm Hinrich Cordes veranlasst worden sein, der diesen Platz für seine nach Deelsen zu gelegene Ziegelei für geeigneter hielt und gleich seinem Sohn Hermann, dem jetzigen Besitzer des Hofes, ziemlichen Einfluss im Dorfe gehabt zu haben schien. Der Hauptschaden der Anlage bestand darin, dass die Bahn nach Langwedel zugeführt wurde, anstelle dass sie von der Südseite des Dorfes Kirchlinteln vorüber nach Verden ging. Die Verdener, die sich damals einen großen Vorteil entgehen ließen und das nachher oftmals bedauert haben, sollen sich aber damals gar nicht gerührt und darum bemüht haben. Der Bahnbau hat damals viele fremde Menschen hergeführt, nicht immer zum Vorteil der Gemeinde. Doch haben die Familien, die damals von Posen und Schlesien hergezogen und hier blieben (zum Beispiel Weber und Grunwald) und auch kirchliches Interesse mitbrachten, sich im Allgemeinen gut bewährt. Wie im Einzelnen die Verhältnisse beim Bahnbau waren, darüber gibt ein Eintrag im Verzeichnis der Beerdigten vom Jahre 1872 ein anschauliches Bild: Am 30. Dezember 1872 wurde hier ein aus Kobeln (Regierungsbezirk Liegnitz) stammender Eisenbahnarbeiter namens Werner beerdigt, von dem es dort heißt: „Am 28. Dezember Nachmittags gegen ein Uhr wurde die Leiche von Ratten angefressen in einer Erdhütte gefunden, der Tod ist wahrscheinlich schon am 27. Dezember erfolgt. Todesart: Wahrscheinlich durch übermäßigen Genuss von Branntwein.“

"Wanderarbeiter, die keine Unterkunft fanden oder sich kein Quartier leisten konnten, mussten sich notgedrungen Erdhütten bauen. Andere errichteten sich Bretterbuden, wobei das Dach aus Zweigen, langen Gräsern und Erde bestand. Als Lager diente Stroh auf der bloßen Erde“, stellte Meyer die besondere Situation der Arbeiter dar. Drei Jahre dauerte der Bau des Schienenstrangs, der 21 Kilometer durch kreisverdener Gebiet führt. Am 15. April 1873 wurde die Strecke für den Güterverkehr und einen Monat später für den Personenverkehr in Betrieb genommen. Damit war eine direkte Verbindung nach Berlin geschaffen, weil östlich von Uelzen die Magdeburg-Halberstädtische Eisenbahngesellschaft über Salzwedel–Stendal den Anschluss hergestellt hatte. Viele Auswanderer aus dem östlichen Teil Deutschlands und Europas nutzten seinerzeit diese Bahnverbindung, um über Bremen und den Seehafen Bremerhaven mit dem Schiff über den Atlantischen Ozean in die Vereinigten Staaten fahren zu können, wo sie sich eine bessere Zukunft erhofften. Meyer: „Darum heißt diese Bahnlinie auch Amerikalinie.“

Bis zu 50 Mitarbeiter

Mit der Fertigstellung der Uelzener Bahn wurden auch die Bahnhöfe Groß Linteln (die Ortsbezeichnung Kirchlinteln gilt offiziell erst ab 1897), Visselhövede, Soltau und Eistorf sowie unter anderem auch die Haltestelle Bendingbostel in Betrieb genommen. In der Bahnmeisterei Kirchlinteln arbeiteten zeitweise bis zu 50 Beschäftigte. Sie waren zuständig für den 20 Kilometer langen Abschnitt zwischen den Schrankenposten 62 bei Langwedel und Posten 48 am Bahnübergang Schafwinkel-St. Pauli und hielten die Gleisanlagen und Gebäude in Ordnung. 1951 kam die Eingliederung in die Bahnmeisterei Visselhövede.

Den Bahnhalt mit Bahnhof Kirchlinteln gab es dann 114 Jahre. Am Sonnabend, dem 26. September 1987, in Kirchlinteln wurde gerade Rübenmarkt gefeiert, verabschiedete sich um 17.57 Uhr sang- und klanglos der Personenverkehr vom Bahnhof Kirchlinteln. Gegen die Schließung des Bahnhofs für den Personenverkehr war von der Gemeinde kein Protest aufgekommen, weil die Deutsche Bundesbahn die Einrichtung einer Buslinie von Verden nach Visselhövede zugesagt hatte, und man sich dadurch eine bessere verkehrsmäßige Anbindung der einzelnen Kirchlintler Ortschaften untereinander versprach. Diese Rechnung ging leider nicht auf. Die Busse wurden noch weniger benutzt als vorher die Züge; die Buslinie ist schon seit langem wieder eingestellt.

In den späten 1980er-Jahren wurde auch das zweite Gleis abgebaut, sodass die Strecke Langwedel–Uelzen nur noch einspurig ist. Im Sommer 2004 wurde das Bahnhofsgebäude in Kirchlinteln von der Deutschen Bahn AG an eine Privatperson verkauft. Am Wochenende 22. bis 24. Oktober des gleichen Jahres wurden die Signale und Weichen entfernt. Bei der Erneuerung des Gleises im Jahr 2008 wurde auch der bis dahin noch vorhandene Hausbahnsteig entfernt. Ab dem Jahr 2000 erfolgte dann allerdings allmählich wieder ein Umdenken, Stimmen aus der Kommunalpolitik (hier besonders die SPD) nach einem neuen Bahnhalt, näher an die Ortsmitte heran, wurden laut. Ein neuer Bahnhalt am Bahnübergang Kreepener Straße wurde favorisiert und wurde 2015 von der niedersächsischen Landesregierung befürwortet.

Zum aktuellen Stand des neuen Bahnhalts führte Meyer aus, dass die Anlage zum Bahnhalt beim Bahnübergang entstehen wird. Die Gemeinde habe sich das relativ große Grundstück zwischen Friedhof und Weide gesichert. Ebenso sei der Bahnseitenweg gemeindeseitig gesichert und eine entsprechende Fläche an der Kreepener Straße für eine neu einzurichtende Bushaltestelle erworben worden. „Augenblicklich ist die Deutsche Bahn dabei, eine komplexe Leistungsbeschreibung zu erstellen, in der es unter anderem darum geht, wie der Bahnhalt aussehen soll und was für eine Länge der Bahnsteig haben muss“, schloss Meyer seine Ausführungen zum Thema Bahnhalt.