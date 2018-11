Durchdacht geplant, kompakt gebaut – in Hamburg bieten moderne Reihenhäuser eine optimale Platzausnutzung. (parc Bauplanung)

Mit den Gartenvillen in Oyten wurde so ein grünes Wohnquartier im Stadtkern realisiert und im Rahmen eines stimmigen Gesamtkonzepts Wohngebäude verschiedener Größe in zeitloser Architektur erbaut. Freistehende Häuser in ein- und zweigeschossiger Bauweise mit variabler Fassadengestaltung ergeben ein abwechslungsreiches Bild.

Wiederum anders sind die Anforderungen von Bauherren in einer Großstadt. Dass ein Hoyaer Bauunternehmen mit langjähriger Erfahrung auch diese erfüllt, zeigt das Projekt Haferblöcken in Hamburg. Der dort vorhandene hohe Bedarf an Wohnraum bei knapper Verfügbarkeit rief nach intelligenten Lösungen. Im Osten der Hansestadt, nahe dem Zentrum, entstanden ab 2014 moderne Stadtvillen als Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhäuser – zeitlos und komfortabel sowie nach neuesten energetischen Standards. Seit 2018 baut das Unternehmen im Harburger Baugebiet Neugraben verschiedene Reihenhäuser nach dem sogenannten KfW-40-Effizienzhausstandard. Auch dort sind die Immobilien zugeschnitten auf unterschiedliche Wohn- und Lebensmodelle.

Interessen vereinen

Die Kunst des bedarfsgerechten Bauens liege darin, die komplexen Aspekte eines Projekts im Blick zu haben, sagt Torsten Franz. So gilt es für den Geschäftsinhaber und sein Team stets die unterschiedlichen Interessen von Kunden, Ämtern, Grundstückseigentümern, Anwohnern und der Öffentlichkeit im Blick zu haben und zu vereinen, um größtmögliche Individualität sowie Wohn- und Lebensqualität zu sichern. Mit dieser Kernkompetenz geht parc bauplanung in Kürze mit dem Baugebiet Lerchenfeld II in Syke an den Start. Nach langen Abstimmungen und Verhandlungen befindet sich die Projektierung auf der Zielgeraden, sodass Vermarktung und Bautätigkeit voraussichtlich 2019 beginnen. 50 Prozent des Areals sind bauträgergebunden. Wer sich für ein entsprechendes Grundstück entscheidet, profitiert von der Erfahrung des Bauunternehmens.

Geplant sind auch im Syker Westen freistehende Einfamilienhäuser, Reihen- und Mehrfamilienhäuser. Aufgrund der Hanglage haben die Bauprofis bereits attraktive Lösungen konzipiert. Eine platzsparende Splitlevel-Bauweise greift den Altbremer Stil auf und übersetzt ihn zugleich in eine moderne Architektur.