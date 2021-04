Anthony Hopkins zerbricht sich mit 83 Jahren nicht mehr den Kopf vor neuen Projekten, wie er in einem Interview sagte: «Ich begebe mich mit gesundem Menschenverstand in meine Rollen hinein. Oder sagen wir mal so: Ich bin einfach alt.». Foto: Alexandre Meneghini/AP/dpa (Alexandre Meneghini / dpa)