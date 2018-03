Alexander von Seggern hat ihm die Pläne für den Gewerbe- und Industriepark in Barme vorgestellt und die bestehenden Einwände erläutert. Ein weiteres Thema war die Veränderung der Kindergartengebühren und die Übernahme eines Teils der Kosten durch das Land Niedersachsen. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Spitzenverbände der Kommunen in den Verhandlungen mit der Landesregierung zu einer guten Einigung kommen und die Beitragsfreiheit für Eltern zum kommenden Betreuungsjahr kommt“, so Holsten. Ein fairer Ausgleich mit den kommunalen Trägern sei oberstes Ziel in den Verhandlungen. Das gilt im Übrigen auch für die aktuell im Schulgesetzentwurf vorgesehenen Änderungen zum Einschulungsstichtag und zur Sprachförderung.

Sehr wichtig sei vor allem die hausärztliche Versorgung für Dörverden, stellte von Seggern ein weiteres wichtiges Anliegen des ländlichen Raumes vor. Die Gewinnung weiterer Ärzte in der Gemeinde habe auch für seine Arbeit obere Priorität.