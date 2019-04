Mai, um 18.30 Uhr im Gasthaus Nobel in Moordeich. 20 Tage vor der Wahl des neuen Stuhrer Bürgermeisters äußern sich an diesem Abend die Kandidaten Frank Holle (CDU), Stephan Korte (SPD und Grüne) und André Uzulis (FDP) in einer öffentlichen Podiumsdiskussion zu aktuellen Stuhrer Themen. Die Moderation übernimmt der Journalist Björn Sassenroth. Im Vorfeld können Interessierte ihre Fragen und Themen per E-Mail an info@isu-stuhr.de schicken. Diese fließen daraufhin in die Diskussionsrunde ein.

Bevor es soweit ist, steht für

viele Mitgliedsunternehmen der Stuhrer Frühjahrs- und Gewerbemarkt in Brinkum auf dem Programm. Von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. April, präsentieren sich auf dem Festplatz in der Bassumer Straße rund 130 Aussteller aus den unterschiedlichsten Branchen. „Ich freue mich besonders, dass auch dieses Mal gut 70 Prozent der Aussteller aus der Gemeinde kommen“, sagt Volker Twachtmann, Vorsitzender der ISU. Diese Anzahl verdeutliche einmal mehr, warum die Gewerbeschau den Zusatz „Das Schaufenster für Stuhr und umzu“ trage.

Weitere Infos und Termine gibt es im Internet unter www.isu-stuhr.de.