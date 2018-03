Mode und mehr für Frauen in den Größen 34 bis 54 gibt es bei

Geheimtipp am Markt in Schwanewede. Inhaberin Kirsten

Lukaczik übernahm im Oktober letzten Jahres das vormals unter dem Namen „Clementine Pedd“ bekannte Geschäft und krempelte dessen Konzept und Optik komplett um. Herausgekommen ist ein Laden mit Wohlfühlatmosphäre, der zum Verweilen und Entdecken einlädt. Dafür sorgt nicht nur das besondere Ambiente, sondern auch die Mitarbeiterinnen, die mit persönlichem Einsatz und viel Spaß an der ­Sache für ihre Kunden da sind.

„Bei uns findet man moderne, lässige und schicke Mode für Frauen, unabhängig von ihrer Konfektionsgröße“, so Kirsten Lukaczik. „Jede Frau ist einzigartig und wunderschön und soll meine Boutique glücklich wieder verlassen“, erklärt die Inhaberin weiter. Die Chancen, dass sich dieser Wunsch erfüllt, stehen gut. Ob das schicke Kleid für die zierliche Figur, Blusen und Shirts von XS bis XXL oder die modische Lederjacke für die Frau mit einem mehr an Rundungen: Die Bandbreite der Marken ist groß, ebenso wie die der Konfektionsgrößen. Daneben finden sich Accessoires von auffällig bis zurückhaltend, Schmuck ebenso wie Gürtel, Taschen oder auch Socken mit verspielten Prints.

Das neue Outfit und Angebot des Geschäfts wird seit der

Eröffnung gut angenommen. „Das Publikum ist sehr gemischt, und es macht unheimlich Spaß hier zu sein“, erklärt Kirsten

Lukaczik. Eine Aussage, die ihre Mitarbeiter unterschreiben, was auch die Präsenz des Unternehmens auf Facebook beweist. Dort wird mit der neuen Ware mal der aktuelle Impressionen-Katalog nachgestellt, ein anderes Mal ­organisiert das Team eine Modenschau aus dem Karton heraus. „Das passiert oft ganz spontan und die Kunden sind begeistert“, beschreibt die Inhaberin den Elan ihrer Mitarbeiterinnen.

Professioneller wird es bei der Modenschau am 23. Februar. Bei dieser werden die aktuellen Neuheiten vieler bekannter und auch einige neue Marken präsentiert. Darunter Namen wie Espresso, Summum und Cream, aber auch Zilch, Lieblingsstück und Zizzi, die neu im Sortiment sind. Ebenfalls seine Premiere in Schwanewede feiert die Marke Bessin. Die Modelinie in großen Größen wird von Ilka Bessin entworfen. Die Stand-up-Komikerin ist vielen aus ihrer früheren Rolle als Cindy aus Marzahn

bekannt und vertreibt ihr Lable bisher ausschließlich online.

Bei der Show in den Geschäftsräumen von Geheimtipp werden insgesamt acht Models die neue Frühjahrsmode und die Kombinierbarkeit der einzelnen Marken untereinander zeigen. „Es werden ganz verschiedene

Typen auf dem Laufsteg sein –von Größe 34 bis 48“, verspricht Kirsten Lukaczik. Damit die richtige Frühlingsstimmung aufkommt, wird auch der Laden passend dekoriert. So soll die

gesamte Show unter dem Motto Frühlingserwachen stehen.

Da die Geschäftsräume nur begrenzten Platz bieten, startete vor einigen Tagen der Kartenvorverkauf. Insgesamt 50 Plätze stehen für die Show zur Verfügung. Wer sich einen von diesen fest sichern möchte, kann für 7,50 Euro eine Eintrittskarte

erwerben, deren Wert beim Einkauf verrechnet wird. Die Show startet am 12. Februar um 19.30 Uhr.

Boutique Geheimtipp, Am Markt 32 / 34, 28790 Schwanewede.

Telefon: 0 42 09 / 91 82 28. Weitere Informationen gibt es unterwww.geheimtippschwanewede.de, Facebook: www.facebook.com/geheimtippschwanewede.