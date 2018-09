Lebenslanges Lernen erhalten

Eine besondere Anerkennung wurde Nathalie Mundt während einer kleinen Feierstunde ausgesprochen. Die 23-Jährige hatte von den rund 70 erfolgreichen Absolventen in Niedersachsen als eine von fünf Azubis die Prüfung mit der Gesamtnote „Eins“ abgeschlossen. Während der Freisprechung im AOK-Bildungszentrum Sarstedt gratulierten AOK-Vorstandsvorsitzender Dr. Jürgen Peter und der regionale Ausbildungsleiter Matthias Hahn.

„Mit Bestehen der Abschlussprüfung haben Sie einen entscheidenden Meilenstein Ihrer beruflichen Karriere erreicht. Ihre erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten werden Sie in der Zukunft zum Wohl der AOK-Kunden einsetzen. Ich möchte Sie eindringlich ermuntern, das erworbene Wissen durch den Prozess des lebenslangen Lernens immer auf dem aktuellen Stand zu halten,“ so Matthias Hahn bei der offiziellen Überreichung der Prüfungsurkunden.

Arbeitsvertrag bei der AOK

Mit dem Ende der Ausbildung bleiben die ehemaligen Auszubildenden der AOK erhalten. Die erfolgreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterzeichneten jetzt einen Arbeitsvertrag bei der AOK Niedersachsen. Rica Schwarzer unterstützt zukünftig das Dienstleistungsteam Pflege in Diepholz. Leon Göbel und Nathalie Mundt werden als Sachbearbeiterin und Sachberarbeiter in den Marktbereichen Osterholz-Scharmbeck und Syke eingesetzt. Vivien Pendias verstärkt das Dienstleistungsteam Firmenkunden am Standort Verden. Als neue Kundenberaterin im Krankengeldbereich hat Jule Walter ihren neuen Arbeitsplatz in Syke. Einzig Vanessa Lange verlässt die AOK. Sie hat bereits als Pflegsachbearbeiterin bei einer Betriebskrankenkasse in Bremen angefangen und konnte daher nicht an der Freisprechungsfeier teilnehmen.