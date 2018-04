Komoot bietet unzählige Routen und eine gute Navigation für Wander- oder Fahrradfreunde. (Komoot)

So manche Wander- oder Fahrradtour scheitert schon an der Auswahl der Route. Solche Ausreden sind mit Komoot passé. Die App ist schon seit Jahren ein treuer Begleiter vieler Outdoor-Abenteurer. Das fängt schon mit der Auswahl der Tour an: Unzählige Routen, inklusive detaillierter Beschreibungen und Fotos bietet Komoot sowohl für Wanderer als auch für Fahrradfahrer. Durch die sprachbasierte Navigation verirrt man sich zudem nie wieder. Zugegeben, die Wegbeschreibungen aus der Hosentasche lassen einen vor anderen Wanderfreunden nicht unbedingt als Veteran dastehen.

Die iOS-Version von Komoot erhält nun ein größeres Update, bei der das Nutzerprofil sowie soziale Funktionen im Mittelpunkt stehen. Immerhin ist die Outdoor-Plattform gerade durch das „Mitmachen“ so erfolgreich geworden. So ist das Profil bei Komoot laut des gleichnamigen Entwicklerstudios nun „informativer, inspirierender und sozialer als je zuvor“. Der neu eingeführte Nachrichten-Feed hält die Nutzer darüber hinaus über die Aktivitäten von Freunden auf dem Laufenden. Die beste neue Funktion ist aber der eigene Statistikbereich, der die Daten der eigenen Touren detailliert aufschlüsselt. Auch die Android-App erhielt ein letztes Update, welches Android 4 noch unterstützt. Alle Nutzer von „Ice Cream Sandwich“ müssen sich also spätestens mit dem nächsten Komoot-Update Android 5 „Lollipop“ zulegen.

Komoot ist kostenlos für Android und iOS verfügbar. Ihr Geld verdienen die Betreiber mit kostenpflichtigen Karten, bei der Grundversion kann man eine Gratis-Region auswählen. Gelegentlich gibt es bei Komoot Sonderaktionen, bei welchen man die gesamte Weltkarte zum reduzierten Preis erhält.