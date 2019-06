App Store

App-Entwickler streben Sammelklage gegen Apple an

teleschau

Apple steht wegen hoher Gebühren und restriktiven Regeln rund um den App-Store schon länger in der Kritik. Nun verklagen in den USA zwei Entwickler den Konzern - und streben eine Sammelklage an.