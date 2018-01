Auch Apple mischt jetzt mit auf dem Markt der vernetzten Lautsprecher mit Sprachassistent. (dpa)

Zunächst soll das Gerät vom 9. Februar an in den USA, Großbritannien und Australien im Handel verfügbar sein. In Deutschland und Frankreich dann "in diesem Frühjahr", wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Ursprünglich hatte Apple den Marktstart im Dezember in Aussicht gestellt. Dieser Termin wurde dann aber ohne eine detaillierte Begründung verschoben.

Vernetzte Lautsprecher mit eingebautem Sprachassistent boomen derzeit im Elektronikmarkt. Vorreiter ist der Online-Händler Amazon mit seinen Echo-Lautsprechern und der Assistenzsoftware Alexa. Auf der führenden Elektronikmesse CES in Las Vegas positionierte sich auch Google prominent mit Lautsprechern, die mit dem Google Assistant ausgestattet sind. In dem Segment versucht auch Microsoft mit dem Assistenzsystem Cortana mitzuspielen.

Apples HomePod soll sich mit der Qualität der Musikwiedergabe und räumlichem Sound von den Rivalen abheben und zugleich Zugang zur Sprachassistentin Siri bieten. Das Gerät kostet in den USA 349 Dollar (ohne Mehrwertsteuer). Es kann ab diesem Freitag online bestellt werden. (dpa)