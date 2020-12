"Genshin Impact" legte einen fulminanten Start hin. (Mihoyo)

Same procedure as every year: Apple würdigt seine Favoriten aus dem App-Store - jene Apps und Spiele, die sich „als unverzichtbar hervorgetan haben, um das Leben in diesem Jahr einfacher, gesünder und inniger zu gestalten. Diese Apps und Spiele zeichnen sich durch hohe Qualität, kreatives Design, Benutzerfreundlichkeit und innovative Technologie aus. Gleichermaßen sind sie aufgrund ihres positiven kulturellen Impacts, ihrer Nützlichkeit und Tragweite von Bedeutung“, so der kalifornische High-Tech-Gigant.

Das mag für viele Beispiele wie etwa die Videokonferenz-Software „Zoom“ oder die Home-Office-Fitness-Übungen aus „WakeOut“ gelten, nicht aber für das vermeintlich beste iPhone-Spiel des Jahres 2020: „Genshin Impact“. Dabei handelt es sich um ein kunterbuntes Open-World-Rollenspiel von MiHoYo, das seine Entwicklungskosten von 100 Millionen Dollar bereits nach zwei Wochen wieder eingespielt hatte - dank eines äußerst fragwürdigen Monetarisierungsmodells namens „Gacha“, das einer Lotterie ähnelt und immer wieder zu Mikrotransaktionen (ver)führt, um neue Inhalte durch „Gebete“ freizuschalten.

Dabei gilt: Je seltener das Objekt der Begierde ist, desto mehr Gebete und auch Urgesteine (eine zusätzliche Währung, die man gegen weitere Gebete eintauschen kann) müssten Spieler investieren. Im Gegensatz zu anderen Games, die ähnliche Mechaniken besitzen, würfelt man in „Genshin Impact“ aber nicht nur um kosmetische Änderungen, sondern auch um essenzielle Dinge wie Waffen und weitere Charaktere. Wie schnell das Ganze ausarten kann, zeigte der Streamers Mtashed, der eigenen Angaben zufolge über 5.000 Dollar in das Spiel investierte, ehe er seinen Account aufgab.

Nichtsdestotrotz oder gerade wegen der enormen Verlockungen ist das Anime-Abenteuer, das für PC, Konsolen und Mobilgeräte verfügbar ist, der bislang erfolgreichste Launch einer neuen Marke von einem chinesischen Entwicklerstudio nach TikTok. Allein die Mobil-Version soll laut der Analyse der Firma Sensor Tower bereits fast 400 Millionen Dollar in die Kassen des Unternehmens gespült haben. Die Auszeichnung als „iPhone-Spiel des Jahres“ durch Apple dürfte „Genshin Impact“ weiteren Zulauf bescheren - und damit viele Menschen in die Fallen der perfiden Spielmechaniken tappen lassen.

Apples Gewinner 2020

Neben „Genshin Impact“ kürte Apple das im „League of Legends“-Universum angesiedelte „Legends of Runeterra“ von Riot Games zum besten iPad-Spiel des Jahres. Auf dem Mac führe - da kann man beipflichten - kein Weg an „Disco Elysium“ von ZA/UM vorbei. Bestes Apple-TV-Spiel des Jahres ist „Dandara Trials of Fear Edition“ von Raw Fury - und zum Apple-Arcade-Spiel des Jahres wurde „Sneaky Sasquatch“ gewählt.

Waren die Ehrungen bislang ausschließlich digital, so erhalten die Gewinner diesmal das App Store-Logo - gefertigt aus 100 Prozent recyceltem Aluminium mit passender Gravur.

Meistgekaufte Spiele

„Plague Inc.“ - Ndemic Creations, 0,99 Euro

„Minecraft“ - Mojang, 7,99 Euro

„Monopoly“ - Marmalade Game Studio, 4,49 Euro

„Bloons TD 6“ - Ninja Kiwi, 5,49 Euro

„Football Manager 2020 Mobile“ - SEGA, 9,99 Euro

„Farming Simulator 20“ - Giants Software, 6,99 Euro

„Rebel Inc.“ - Ndemic Creations, 2,29 Euro

„Pou Paul“ - Salameh, 2,29 Euro

„Geometry Dash“ - RobTop Games AB, 2,29 Euro

„Doodle Jump“ - Lima Sky, 0,49 Euro

„Pocket Build“ - MoonBear LTD 1,09 Euro

„Hitman Sniper“ - Square Enix, 0,49 Euro

„Stardew Valley“ - Chucklefish Limited, 7,99 Euro

„Bloons TD 5“ - Ninja Kiwi, 3,99 Euro

„Grand Theft Auto: San Andreas“ - Rockstar Games, 7,99 Euro

„Bau-Simulator 3“ - astragon Entertainment, 4,99 Euro

„RFS - Real Flight Simulator“- Rortos SRL, 0,99 Euro

„Mini Metro“ - Dinosaur Polo Club, 4,49 Euro

„True Skate“ - True Axis, 2,29 Euro

„Earn to Die 2“ - Not Doppler, 0,49 Euro

Meistgeladene Spiele

„Among Us!“ - InnerSloth LLC

„Brain Out“ - Eyewind Limited

„Mario Kart Tour“ -Nintendo

„Subway Surfers“ - Sybo Games Aps

„Woodturning 3D“ - Voodoo

„Magic Tiles 3: Piano Game“ -Amanotes

„Brain Test: Knifflige Rätsel“ - Unico Studio

„Call of Duty: Mobile“ -Activision

„Fishdom“ - Playrix

Homescapes (Playrix)

„UNO! Mattel163“ - Limited

„Brawl Stars“ -Supercell

„Gardenscapes“ - Playrix

„Roblox“ - Roblox Corporation

„Stadt Land Fluss - Wörterspiel“ - Fanatee

„Rette das Mädchen“ - Lion Studios

„Ink Inc. - Tattoo Drawing“ -Lion Studios

„Easy Game - Gehirntraining“ - Easybrain20

„Cube Surfer!“ - Vodoo

Draw Climber - Vodoo