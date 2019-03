Ist offenbar bald bei Apple zu sehen: Hollywood-Star Jennifer Aniston. (2016 Getty Images)

In wenigen Tagen soll es so weit sein: Apple lädt die Branche zu einer Keynote ein - und alle erwarten, dass der Konzern aus Cupertino am 25. März seinen eigenen TV-Dienst vorstellen wird. Das Motto der Veranstaltung „It's show time“ klingt ebenso äußerst verdächtig. Angeblich sollen zum Start des Dienstes rund zehn Serien bereitstehen. Laut einem Bericht der „New York Times“ seien fünf bereits abgedreht, etwa „ein halbes Dutzend“ stehe kurz vor dem Abschluss. Demnach sei etwa das Space-Drama „For All Mankind“ fertig, zudem stehe eine Neuauflage von Steven Spielbergs „Amazing Stories“ kurz vor dem Abschluss. Auch sonst gibt es viele Stars: Fertig sei laut dem Bericht auch eine Serie mit Jennifer Anniston und Reese Witherspoon über eine TV-Morningshow.

Derzeit wird in Branchenkreisen heftig über Apples neuen Streamingdienst spekuliert. Dass er kommt, gilt als so gut wie sicher. Laut dem Analysten Richard Greenfield hat Apple das jährliche Investment für Eigeninhalte bereits auf zwei Milliarden Dollar erhöht.

Der neue Service soll offenbar auch Titel von Drittanbietern beinhalten. Außerdem, so heißt es, sollen die Apple-eigenen Inhalte für Besitzer von iPhones, iPads und Apple TVs kostenlos zur Verfügung stehen. Unterdessen lässt Netflix verlauten, dass der marktführende VoD-Anbieter auf einem möglichen Streamingdienst von Apple keine Inhalte bereitstellen werde. Auf einer Veranstaltung erklärte Netflix-Chef Reed Hastings: „Wir wollen, dass die Leute unsere Shows bei unseren Diensten anschauen.“