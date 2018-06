Ab 16. Juni bietet der TV Falkenberg im Heidebad (Freibad) Wilstedt unter der Leitung von Bianca Eils Aqua Zumba an. An den Sonnabenden 16., 23. und 30. Juni, 7. Juli sowie 4., 18. und 25. August können jeweils von 10.15 bis 11 Uhr alle Interessierten an diesem Angebot teilnehmen. Ein Einstieg ist jederzeit möglich, und es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Für Mitglieder des TV Falkenberg ist das Angebot kostenlos, Nichtmitglieder zahlen vier Euro pro Termin. Unabhängig davon ist der Eintritt für das Freibad von jedem Teilnehmer zu bezahlen. Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit, nach Kursende noch so lange im Freibad zu bleiben, wie jeder möchte. Bei schlechtem Wetter ist ein Ausfall der Veranstaltung möglich. Anmeldungen können bei Bianca Eils unter Telefon 0 42 98 / 41 79 24 oder 01 63 / 431 70 92 erfolgen oder per E-Mail an biborichter@web.de. Weitere Informationen über den Verein gibt es unter www.tvfalkenberg.de oder über www.facebook.com/TVFalkenberg im Internet.