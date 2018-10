Freie Wahl bei Farben und Motiven

Aquarellmalkurs startet in Aumund

Aumund. In dem Aquarellmalkurs von Reinhold Schwietz, der immer montags in der Begegnungsstätte des DRK in Aumund stattfindet, geht es nach dem Prinzip“ Learning bei Doing“. Schwietz lässt seinen Teilnehmern die freie Wahl bei Farben und Motiven, sodass dabei vielfältige und ganz individuelle Werke entstehen.