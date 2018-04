Im Anschluss an den Lehrgang machten die SAVer noch ein Foto mit Trainer Dimitri Peters, der bei den Olympischen Spielen in London eine Bronzemedaille gewonnen hatte.

Die Bundesligakämpfer wiesen die Teilnehmer besonders darauf hin, ihre Kraft und ihr eigenes Körpergewicht optimal auszunutzen. Im Stand wurde geübt, eine gute, stabile Angriffsposition einzunehmen und dann einen Hüftwurf gelungen einzudrehen. Zum Abschluss fanden Randoris (Übungskämpfe) statt, bei denen die drei SAVer – Jul Labuhn, Liliana Pol und Dina Deutsch – die Chance nutzten, mit vielen Hamburgern zu kämpfen. Nun werden die neuen Techniken beim Training in Vegesack weiter geübt und der restlichen Jugendlichen-Trainingsgruppe von Berit Grohnert weitergegeben.

Im Anschluss machten die SAVer noch ein Foto mit Trainer Dimitri Peters, welcher bei den Olympischen Spielen in London eine Bronzemedaille gewonnen hatte, und feuerten ihn und sein Hamburger Judo-Team in der 1. Bundesliga beim Kampftag gegen den Godesberger JC an. Diese Begegnung lieferte klasse Judowürfe und spannende Begegnungen, bei denen am Ende die Hamburger als Sieger von der Matte gingen. Sicherlich werden die SAVer in der Zukunft mal wieder die Chance nutzen, neue Techniken von Profi-Athleten zu lernen und im Anschluss tolles Judo gucken zu können.

Selbst auf der Matte stehen werden die SAV-Judokas das nächste Mal am 2. Juni in der Fritz-Wildung-Straße bei ihrem Nachwuchswettbewerb, der Judo-Safari, bei der nicht nur Judo, sondern auch Leichtathletik und Kreativität auf dem Programm stehen. Zum 50-jährigen Bestehen stehen ein ganz besonderes Leichtathletik- und Kreativprogramm für die SAV-Judokas und befreundete Vereine auf dem Plan. Am 2. September richtet die Judo-Abteilung dann ein öffentliches Jubiläumsturnier aus. Wer ebenfalls Judo lernen möchte, kann jederzeit mittwochs zu einem kostenlosen Probetraining in der Halle Fritz-Wildung-Straße vorbeikommen – Kinder um 16.30 Uhr, Jugendliche um 18 Uhr.