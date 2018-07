Auch Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann, die Landtagsabgeordnete Dörte Liebetuth und der Awo-Kreisvorstand gehören zum eingeladenen Personenkreis. Das Sommervergnügen findet im Rahmen eines Grillfestes am Freitag, 27. Juli, ab 17 Uhr im Biergarten der Fleischerei Kaufhold, Grüne Straße 33-37 in Verden statt. Neben guter Laune und Hunger der Gäste hofft Uwe Hannenberg auf schönes Wetter für das Familienfest. Um den Hunger zu stillen, ist die Entrichtung eines Kostenbeitrages von zwölf Euro erforderlich. Das Awo-Organisationsteam bittet um verbindliche Anmeldungen bis Dienstag, 24. Juli, um besser planen zu können. Telefonische Anmeldungen nehmen in der Zeit von 17 bis 19 Uhr Friedel Niederkrome unter der Rufnummer 0 42 31 / 612 59 sowie Elisabeth Hannenberg unter der Rufnummer 0 42 31 / 32 85 entgegen. Uwe Hannenberg würde sich sehr freuen, wenn auch Mitglieder aus den benachbarten Awo-Ortsvereinen dabei sind. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.