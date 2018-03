33 von 52 Aktiven Mitgliedern waren der Einladung gefolgt. Das Verlesen des Protokolls der vorhergehenden Versammlung findet seit diesem Jahr nicht mehr statt. Stattdessen erhält jedes Mitglied das Protokoll per E-Mail oder Post übersandt. Zum Protokoll gab es keine Einwände, somit wurde es einstimmig genehmigt.

Der Ortsbrandmeister berichtete anschließend über das vergangene Jahr. Zum 31. Dezember 2017 hatte die Wehr einen Mitgliederstand von 52 Aktiven, 22 Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr und sechs Alterskameraden. Zu neuen Mitgliedern wurden André Bitterhof, Torben Ristedt, Sandy Krüger, Marcel Strehlau und Leon Heinrich ernannt. Die Ortsfeuerwehr verfügt derzeit über 23 Atemschutzgeräteträger. In der CSA-Unterstützungsgruppe, die in Lahausen stationiert ist, sind 13 Kameraden zusammen mit fünf weiteren aus Kirchweyhe unter der Leitung von Thomas Seibt tätig.

Im vergangenen Jahr musste die Ortsfeuerwehr Lahausen zu 44 Einsätzen ausrücken. Außer an Übungsdiensten und Wettbewerben nahm die Ortsfeuerwehr auch an Veranstaltungen im Ortsteil Lahausen teil. Torben Ristedt hatte im vergangenen Jahr mit 62 Diensten die höchste Dienstbeteiligung. Thomas Minks und Gerd Brüning (in Abwesenheit) wurden für jeweils 40-jährige Mitgliedschaft in der Ortsfeuerwehr geehrt.

Sebastian Deters wurde vor Kurzem bereits auf Kreisebene zum Hauptlöschmeister befördert. Außerdem wurden Manuel Steinhauer zum Hauptlöschmeister, Janina Hüneke zur Löschmeisterin, Alexander Müller zum Löschmeister, Björn Gollenstede zum Hauptfeuerwehrmann, Dustin Tiesing zum Oberfeuerwehrmann und Sebastian Koch (in Abwesenheit) zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Bei den Wahlen wurden wiedergewählt: Jürgen Scharnau und Manuel Steinhauer als Gruppenführer, Alexander Müller und Sebastian Deters als stellvertretende Gruppenführer, Bernd Hüneke als Gerätewart, Tim Clausen als stellvertretender Gerätewart, Thomas Seibt als Ortsatemschutzwart, Niko Redenius als stellvertretender Ortsatemschutzwart, Michael Wolf als Kassenwart, Janina Hüneke als stellvertretende Kassenwartin, Manuel Steinhauer als Sicherheitsbeauftragter, Marcel Balk als Ortspressesprecher und Jens Balk als Ortskleiderwart. Neu gewählt wurden Jan Oehlmann zum Schriftführer und Marcel Balk zum stellvertretenden Schriftführer.