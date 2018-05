Hans-Joachim Hartmann und Sandra Buthmann hüten das Gemeindearchiv (Ecke Bergstraße) ehrenamtlich und gewähren interessierten Besuchern in der Zeit von 14 bis 17 Uhr einen Blick hinter die Kulissen. Die Gäste können mit den beiden Archivaren ins Gespräch kommen und auf eigene Faust beispielsweise etwas Ahnenforschung betreiben. „So ein Archiv muss leben. Und unseres lebt“, macht Bürgermeister Klaus Dreyer neugierig auf einen Besuch des Archivs. Bei der vierten Auflage soll der als Broschüre im Kleinformat gedruckte Archivbericht Nr. 3 thematisch im Mittelpunkt stehen, der die Hassendorfer Einwohnerliste aus dem Jahre 1939 einschließlich der zugezogenen Männer des Reichsarbeitsdienstes (RAD) unter die Lupe nimmt. In Zusammenarbeit mit dem langjährigen Archivar Gernot Breitschuh ist ein Werk entstanden, in dem die Zeit vor dem Zustrom der Flüchtlinge betrachtet wird.